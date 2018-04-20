Четверть автомобилей Chevrolet Niva берут в кредит

Сегодня, 14:14 \\ Авто/Мото

В аналитическом агентстве «АВТОСТАТ» сообщили, что каждый четвертый автомобиль Chevrolet Niva покупается в кредит. Данные получены по результатам показателей за первую половину 2018 года.

От всего числа продаж автомобилей GM-АВТОВАЗ по кредитным программам только на Chevrolet Niva приходится 23,15%. А это на 4,7% больше, чем за первые полгода в 2017. Все больше покупателей берут автомобили в кредит из-за высоко развития кредитных программ GM-АВТОВАЗ. В том числе привлечение новых банковских партнеров и предоставление совместных выгодных акций и предложений.

В первом полугодии в России было приобретено 14 тысяч 203 автомобиля Chevrolet Niva.  Цены на них стартуют от 623 тысяч рублей.

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