Кроссовер Skoda Karoq борется с преступностью в Великобритании

Сегодня, 10:40 \\ Авто/Мото

Чешские машиностроители продолжают развивать свой новый кроссовер, и теперь у модели появилась модификация для стражей порядка.

Чехи выпустили кроссовер Skoda Karoq в модификации для полиции Великобритании. Машина получила специальные средства звуковой и световой сигнализации. Кузова автомобиля особенен желто-синей ливреей. В салоне транспортного средства можно с легкостью убрать задний диван для расширения погрузочного пространства. Это позволяет увеличить объем багажного отделения с 521 до 1 810 л.

В Skoda рассказали, что компания много лет сотрудничает с аварийными службами, и предоставляет им практичный транспорт, отличающийся надежностью и возможностью использования для выполнения разнообразных задач. Полицейский Karoq имеет вспомогательное оснащение. К примеру, в машине имеет технология Front Assist. Она обеспечивает автоматическое экстренное торможение в условиях города. Также система способна обнаруживать пешеходов, слепые зоны, и включает в себя адаптивный круиз-контроль.

 

Кроссовер Skoda Karoq для экстренных служб имеет четыре варианта силовой установки: бензиновые TSI и дизельные TDI отдачей 113 л. с./86 кВт и 148 л. с./110 кВт в обоих случаях. Для моторов предусмотрена АКПП, опционально оснащаемая двойным сцеплением. Самая производительная дизельная версия кроссовера имеет полный привод.

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