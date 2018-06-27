Рынок грузовых автомобилей в России продолжает расти

Сегодня, 11:23 \\ Авто/Мото

В России заметно выросли продажи грузовых автомобилей. Это стало понятно по показателям за первые 6 месяцев текущего года.

Всего в первом полугодии было реализовано 37 тысяч 900 грузовых автомобилей. А это на 20,1% больше, чем в прошлом году. Среди отечественных марок наиболее популярными являются автомобили «КАМАЗ», которые могут похвастать показателем в 12,1 тысячи проданных экземпляров.

Второе место по продажам занимают автомобили ГАЗ. За первую половину 2018 года было реализовано 4 тысячи грузовиков этой марки. Третье место досталось грузовым автомобилям Volvo с показателем в 3 200 проданных единиц.

Замыкают рейтинг популярных грузовых автомобилей марки Scania и MAN с показателями в 2,7 и 2,2 тысячи.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Renault назвала ценники обновленного Logan для России

Представители российского подразделения Renault озвучили цены на обновлённый вариант Logan. Оказалось, что модель прибавила в цене по сравнению с предшественником всего на 10 000-20 000 рублей.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

На рынок выходит рестайлинговый минивэн SsangYong Korando Turismo

Корейская машиностроительная компания SsangYong объявил о старте продаж своего...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara полностью рассекречен раньше срока

На просторах интернета появились фотографии обновленного японского кроссовера Suzuki...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ