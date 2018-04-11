Составлен ТОП-5 нержавеющих авто стоимостью до 300 000 рублей

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Специалисты исследовали вторичный рынок автомобилей, стоимость которых не превышает 300 000 рублей. В результате мониторинга был составлен ТОП-5 нержавеющих авто.

Пятое место в рейтинге машин, которые меньше всего поддаются коррозии, занял Citroen C5, который на вторичном рынке доступен за 250 000 рублей. На ступень выше оказался Opel Astra Н, который имеет прочный кузов и доступен по цене от 275 000 рублей.

Тройку лидеров открывает Renault Megan. Даже при активном вождении, кузов не поддается ржавчине как минимум два года. Модель с пробегом предлагают за 260 000 рублей. На второй строчке рейтинга оказался Peugeot 307. Кузов модель был признан одним из самых лучших на рынке поддержанных моделей в России.

Лидером ТОП-5 нержавеющих авто стоимостью до 300 000 рублей стала Skoda Octavia. На заводе кузов поддается оцинковке, что позволяет длительное время сохранять его в отличном состоянии и не ржаветь. Кроме того, авто с пробегом можно приобрести за 297 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Кроссовер Skoda Karoq предложат во «внедорожной» версии Scout

Кроссовер Skoda Karoq обзавёлся новой «внедорожной» модификацией, получившей название Scout. Компания собирается привезти новинку на Парижский автосалон, который состоится в октябре нынешнего года.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Renault назвала ценники обновленного Logan для России

Представители российского подразделения Renault озвучили цены на обновлённый вариант...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Эксперты назвали 10 самых популярных автомобилей в Европе

Эксперты составили рейтинг из 10 самых популярных автомобилей в Европе. Исследование...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ