Составлен ТОП-5 нержавеющих авто стоимостью до 300 000 рублей

Специалисты исследовали вторичный рынок автомобилей, стоимость которых не превышает 300 000 рублей. В результате мониторинга был составлен ТОП-5 нержавеющих авто.

Пятое место в рейтинге машин, которые меньше всего поддаются коррозии, занял Citroen C5, который на вторичном рынке доступен за 250 000 рублей. На ступень выше оказался Opel Astra Н, который имеет прочный кузов и доступен по цене от 275 000 рублей.

Тройку лидеров открывает Renault Megan. Даже при активном вождении, кузов не поддается ржавчине как минимум два года. Модель с пробегом предлагают за 260 000 рублей. На второй строчке рейтинга оказался Peugeot 307. Кузов модель был признан одним из самых лучших на рынке поддержанных моделей в России.

Лидером ТОП-5 нержавеющих авто стоимостью до 300 000 рублей стала Skoda Octavia. На заводе кузов поддается оцинковке, что позволяет длительное время сохранять его в отличном состоянии и не ржаветь. Кроме того, авто с пробегом можно приобрести за 297 000 рублей.