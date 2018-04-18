На видео сняли новый рекорд спортивного BMW M2 Competition

Сегодня, 09:41 \\ Авто/Мото

Немецкий бренд BMW ранее уже устанавливал рекорд по лопанию воздушных шаров лазером на M2 Competition. В этот раз за одну минуту удалось лопнуть 79 штук, а видео с установлением рекорда опубликовали в сети.

Два года назад BMW M2 Competition за одну минуту смог лопнуть 63 шара, однако теперь этот показатель был увеличен на 16 штук. Примечательно, что из воздушных шаров составили логотип бренда. Новый рекорд установили в Великобритании в Бедфорде. BMW M2 Competition оснастили лазерной указкой.

Рекорд установила модификация с двигателем объемом 3.0 литра с отдачей в 410 «лошадей», а в качестве трансмиссии была установлена коробка передач на шесть скоростей. Благодаря силовой установке модель всего за 4,2 секунды способна разогнаться до 100 км/ч при максимальной скорости в 250 км/ч.

Впервые поставить такой необычный рекорд решили в 2016 году, а теперь производитель решил повторить опыт с BMW M2 Competition.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

На рынок выходит рестайлинговый минивэн SsangYong Korando Turismo

Корейская машиностроительная компания SsangYong объявил о старте продаж своего обновленного минивэна SsangYong Korando Turismo. Пока модель ориентирована на корейского потребителя, но в скором...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara полностью рассекречен раньше срока

На просторах интернета появились фотографии обновленного японского кроссовера Suzuki...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Renault назвала ценники обновленного Logan для России

Представители российского подразделения Renault озвучили цены на обновлённый вариант...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ