На видео сняли новый рекорд спортивного BMW M2 Competition

Немецкий бренд BMW ранее уже устанавливал рекорд по лопанию воздушных шаров лазером на M2 Competition. В этот раз за одну минуту удалось лопнуть 79 штук, а видео с установлением рекорда опубликовали в сети.

Два года назад BMW M2 Competition за одну минуту смог лопнуть 63 шара, однако теперь этот показатель был увеличен на 16 штук. Примечательно, что из воздушных шаров составили логотип бренда. Новый рекорд установили в Великобритании в Бедфорде. BMW M2 Competition оснастили лазерной указкой.

Рекорд установила модификация с двигателем объемом 3.0 литра с отдачей в 410 «лошадей», а в качестве трансмиссии была установлена коробка передач на шесть скоростей. Благодаря силовой установке модель всего за 4,2 секунды способна разогнаться до 100 км/ч при максимальной скорости в 250 км/ч.

Впервые поставить такой необычный рекорд решили в 2016 году, а теперь производитель решил повторить опыт с BMW M2 Competition.