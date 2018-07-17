Renault назвала ценники обновленного Logan для России

Представители российского подразделения Renault озвучили цены на обновлённый вариант Logan. Оказалось, что модель прибавила в цене по сравнению с предшественником всего на 10 000-20 000 рублей.

Стоимость обновлённого седана Renault Logan стартует от 544 000 рублей, тогда как ранее самую доступную модификацию предлагали за 534 000 рублей. Однако в настоящее время в российских дилерских центрах всё ещё можно отыскать прошлогодние Renault Logan, которые распродают со скидкой.

Рестайлинговая версия отличается преимущественно передней частью кузова. В частности, автомобиль может похвастаться новыми светодиодными фонарями и чёрной радиаторной решёткой с хромированными вставками.

В салоне Renault Logan появились новые подстаканники, теперь в них помещаются бутылки объёмом 0,5 л. Кроме того, лючок бензобака теперь можно открыть из салона при помощи специального рычажка.

Моторная гамма новинки представлена 1,6-литровым двигателем, выдающим в разных вариантах форсировки 82, 102 и 113 лошадиных сил.