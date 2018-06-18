Озвучены характеристики первого серийного электрокара Porsche

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Немецкие машиностроители рассказали о силовой установке «зеленого» спорткара, и назвали сроки начала производства модели.

Начало массового выпуска первого серийного электрокара немецкого производителя запланировано на 2019 год. Автомобиль получил название Porsche Taycan. Разработчики рассказали, что движущей силой машины станут два электромотора, каждый из которых будет вращать по одной оси. Суммарная производительность двух агрегатов составит 600 л.с. Они будут взаимодействовать с бортовой 800-вольтовой системой.

Разгон до «сотни» у электрокара Porsche Taycan займет 3,5 с. На полном заряде аккумуляторов автомобиль сможет преодолеть расстояние в 500 км. Примечательно, что за 15 минут зарядки батареи машины смогут получать количество энергии, достаточное, чтобы она проехала 400 км.

 

 

Немцы рассчитывают, что смогут производить ежегодно не менее 20 000 единиц модели Porsche Taycan. Это примерно 60% от нынешнего объема выпускаемых автомобилей линейки 911. Недавно СМИ сообщали, что стоимость электрокара Porsche Taycan составит не менее 90 000 евро. Столько же стоит базовая комплектация модели Panamera.

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