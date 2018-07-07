Новый гиперкар Bugatti Divo стоимостью 5 млн евро показали на видеотизере

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Компания Bugatti распространила тизерный видеоролик гиперкара Divo, который оценивается примерно в 5 млн евро. Публичный дебют новинки пройдёт уже в августе в рамках выставки The Quail в Калифорнии.

Название нового гиперкара Bugatti происходит от имени известного гонщика Альбера Диво, дважды победившего в гонке Targa Florio в 20-х годах. Тираж автомобиля составит всего 40 единиц.

Платформу новинка позаимствует у Chiron, однако Divo получит облегчённую конструкцию, доработанную аэродинамику и усовершенствованную управляемость. По неподтверждённой информации, гиперкар получит 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Суммарная отдача установки достигает 1 500 л. с.

 

Ожидается, что новая модель будет быстрее Chiron, которому на разгон до 100 км/ч нужно всего 2,5 с, его максимальную скорость принудительно ограничили на отметке в 420 км/ч. Вместе с тем специальный ключ позволяет отключить ограничение и повысить предельную скорость до 485 км/ч.

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