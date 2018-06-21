Эксперты назвали 10 самых популярных автомобилей в Европе

Эксперты составили рейтинг из 10 самых популярных автомобилей в Европе. Исследование проводилось на основе данных, полученных за первые шесть месяцев текущего года.

Абсолютным лидером является Volkswagen Golf, который избавился от 291 тысячи 500 автомобилей. По сравнению с прошлым годом его продажи возросли на 6,4%.

Затем идет Renault Clio. В первом полугодии удалось реализовать 207 тысяч автомобилей этой модели, а это на 2,5% больше, чем в 2017 году. Бронзу получает Volkswagen Polo, продажи которого составляют 203 тысячи экземпляров, однако здесь уже идет отрицательные показатели (-1,4%).

На четвертое место поставили Ford Fiesta, который сумел распродать 162 тысячи автомобилей. С показателем в 159 тысяч 500 проданных автомобилей на пятое место попал Volkswagen Tiguan, а это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В следующей пятерке оказались Nissan Qashqai , Skoda Octavia , Peugeot 208, Ford Focus и Citroen C3.