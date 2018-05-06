Volvo и Geely показали первые снимки своего нового автомобиля

Два крупных автогиганта Volvo и Geely сейчас работают над своим новым автомобилем Lynk & Co 03. Недавно они вложили его первые снимки.

Совместную работу Volvo и Geely наладили еще в 2016 году и успели выпустить два автомобиля. Первый кроссовер, который так и называется 01, поступил в продажу в 2017 году. Вторым их автомобилем стал паркетник, который увидел свет только в прошлом месяце.

Прототип Lynk & Co 03 производитель представил еще в прошлом году. Судя по предоставленным снимкам, некоторые изменения все же появились. Так, заметно отличаются бамперы, к тому же задний полностью черный. Но следует заметить, что на фотографиях показана спортивная версия автомобиля.

В Китае Lynk & Co 03 появится уже к концу текущего года. Стоить он будет около 1,2-1,7 миллионов рублей.