Volvo и Geely показали первые снимки своего нового автомобиля

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Два крупных автогиганта Volvo и Geely сейчас работают над своим новым автомобилем Lynk & Co 03. Недавно они вложили его первые снимки.

Совместную работу Volvo и Geely наладили еще в 2016 году и успели выпустить два автомобиля. Первый кроссовер, который так и называется 01, поступил в продажу в 2017 году. Вторым их автомобилем стал паркетник, который увидел свет только в прошлом месяце.

Прототип Lynk & Co 03 производитель представил еще в прошлом году. Судя по предоставленным снимкам, некоторые изменения все же появились. Так, заметно отличаются бамперы, к тому же задний полностью черный. Но следует заметить, что на фотографиях показана спортивная версия автомобиля.

В Китае Lynk & Co 03 появится уже к концу текущего года. Стоить он будет около 1,2-1,7 миллионов рублей.

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