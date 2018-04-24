Завод Renault в Москве ушел на летние каникулы

Сегодня, 11:33 \\ Авто/Мото

Автомобильный завод Renault, расположенный в Москве уходит в запланированный отпуск. Эти каникулы продлятся до 26 августа.

Как известно, очень много автомобильных заводов приостанавливают свою работу именно в летний период. Такие перерывы в работе предприятия необходимы. Так, на заводе Renault перед началом производства нового кроссовера С-сегмента пройдут некоторые преобразования. Также будет проверена вся техника, а если это необходимо, то ее отремонтируют или вовсе заменят.

Уже в конце августа Renault собирается презентовать свой новый автомобиль на Московском автосалоне. Его будут производить на московском заводе, а в продажу он поступит только в 2019 году.

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