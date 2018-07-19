Обновленный лифтбек LADA Granta показали раньше времени

В интернете появились первые фото, демонстрирующие машину, претерпевшую рестайлинг с применением нового фирменного «Х-дизайна» компании «АвтоВАЗ».

До официального показа всего обновленного семейства LADA Granta осталось меньше месяца, однако уже сейчас публика имеет представление о седане и хэтчбеке, претерпевших рестайлинг, и теперь настала очередь для рассекречивания реформенного лифтбека линейки. Снимки транспортного средства появились в соцсетях. Источники утверждают, что кадры с новинкой были сделаны во время съемок рекламного ролика в Сочи, посвященного ей.

Судя по фотографиям, теперь обновленный лифтбек LADA Granta похож на своих «собратьев», которые уже примерили новый фирменный стиль компании «АвтоВАЗ». Шпионские кадры указывают на то, что автомобиль получил «Х-фейс», который применен на моделях Vesta и X-Ray. Судя по всему, как случае с седаном и хэтчбеком Granta, лифтбек получил кардинальные изменения внешности только спереди. В остальном кузов машины такой же, как у ее актуальной версии.

Каким будет салон обновленного лифтбека LADA Granta, пока не ясно. По некоторым данным, автомобиль обзаведется иной панелью приборов. К слову, интерьер ранее показанных рестайлинговых седана и хэтчбека тоже не рассекречены. Но ждать революционных изменений не стоит, ведь в 2021 году семейство Granta полноценно сменит поколение.

В конце августа в Москве пройдет международное мотор-шоу. Ожидается, что «АвтоВАЗ» привезет на выставку всю обновленную линейку LADA Granta.