Теперь угонщики должны выплатить компенсацию за повреждение авто
Теперь угонщики, которые повредят автомобиль, должны будут выплатить компенсацию автовладельцу. Соответствующий закон сегодня подписал президент России Владимир Путин.
Подписанный президентом закон опубликовали на официальном сайте юридической информации. В закон были внесены некоторые поправки, которые ужесточают ответственность угонщиков. Теперь в Гражданском кодексе РФ, неправомерно завладевшие чужим имуществом, должны будут выплатить компенсацию.
В частности изменения коснулись статьи об «Ответственности за совместно причинённый вред». Статью дополнили третье частью, которая обязывает угонщиков платить владельцу не только в случае повреждения, но и в случае потери автомобиля.
Подписанный Владимиром Путиным закон предусматривает условия возмещения причиненного вреда, даже если угонщик потерял автомобиль.