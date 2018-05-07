Теперь угонщики должны выплатить компенсацию за повреждение авто

Сегодня, 10:35 \\ Авто/Мото

Теперь угонщики, которые повредят автомобиль, должны будут выплатить компенсацию автовладельцу. Соответствующий закон сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Подписанный президентом закон опубликовали на официальном сайте юридической информации. В закон были внесены некоторые поправки, которые ужесточают ответственность угонщиков. Теперь в Гражданском кодексе РФ, неправомерно завладевшие чужим имуществом, должны будут выплатить компенсацию.

В частности изменения коснулись статьи об «Ответственности за совместно причинённый вред». Статью дополнили третье частью, которая обязывает угонщиков платить владельцу не только в случае повреждения, но и в случае потери автомобиля.

Подписанный Владимиром Путиным закон предусматривает условия возмещения причиненного вреда, даже если угонщик потерял автомобиль.

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Автор - Татьяна Рязанская
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