Выдача льготных кредитов на автомобили возобновлена в России

Программы по льготному автокредитованию успешно реализовывались в России с 2015 года. Однако их действие было отменено в мае текущего года.

На днях российское правительство объявило, что действие этих спецпрограмм возобновляется и продлится вплоть до 2020 года. Специально на это было выделено 15 миллиардов рублей. Предполагается. Что благодаря этому решению в этом году получиться реализовать еще 45 000 автомобилей.

Так, свою работу продолжают программы под названием «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», согласно которым предоставляется скидка в 10% при покупке автомобиля, а жителям Дальнего Востока повезло еще больше – для них скидка составляет 25%.



