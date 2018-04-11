Выдача льготных кредитов на автомобили возобновлена в России

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Программы по льготному автокредитованию успешно реализовывались в России с 2015 года. Однако их действие было отменено в мае текущего года.

На днях российское правительство объявило, что действие этих спецпрограмм возобновляется и продлится вплоть до 2020 года. Специально на это было выделено 15 миллиардов рублей. Предполагается. Что благодаря этому решению в этом году получиться реализовать еще 45 000 автомобилей.

Так, свою работу продолжают программы под названием «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», согласно которым предоставляется скидка в 10% при покупке автомобиля, а жителям Дальнего Востока повезло еще больше – для них скидка составляет 25%.

 


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