Легендарный ЗИС-110 выставлен на продажу

Поступило сообщение, что самый известный советский лимузин продают в Санкт-Петербурге. ЗИС-110 начали выпускать еще при Иосифе Сталине.

Изначально ЗИС-110 продавали на одной из интернет-площадок, но раз он уже появился в северной столице, значит его выкупили. Нынешний продавец сообщает, что пробег лимузина не превышает 1000 километров.

Раритетный автомобиль выставлен на продажу с ценником в 28 миллионов рублей, а так как его рыночная стоимость составляет 31 миллион рублей, уступать продавец не собирается, к тому же стоимость таких автомобилей с каждым годом только растет.

ЗИС-110 считается самым первым советским лимузином. Разрабатывался и выпускался он под четким контролем Иосифа Сталина. Всего было произведено и выпущено 2 089 лимузинов, один из которых принадлежал главе СССР.