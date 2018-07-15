Появились первые комментарии об обновленном Nissan GT-R

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Компания Nissan заявила о начале разработки новой версии GT-R. Она считает, что он станет самым быстрым спорткаром в мире.

Первую информацию о новой версии автомобиля дал главный дизайнер компании Альфонсо Альбайс. Он заверил, что Nissan GT-R не сильно будет отличаться от своей предыдущей версии. Дизайнер сообщил, что он сделал несколько эскизов, однако он не может углубиться в работу, так как производитель до сих пор не может определиться, какой же двигатель они будут устанавливать на автомобиль.

Сейчас Nissan GT-R находится на ранних стадиях разработки. Ничего о технической составляющей спорткара Альбайс сообщить не может, так как это не в его компетенции. Но он предполагает, что Nissan GT-R вряд ли обзаведется электромотором.

Нынешняя версия Nissan GT-R очень популярна на мировом рынке. А все благодаря идеальному соотношению цены и качества, а также множеству дополнительных функций, что особо привлекает покупателей. Пока еще не известна дата презентации обновленного Nissan GT-R.

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