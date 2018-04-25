В продаже появилась удлиненная версия Volkswagen T-Roc

Сегодня, 17:14 \\ Авто/Мото

Volkswagen заявила о старте продаж обновленного T-Roc. Пока удлиненная версия кроссовера доступна только на китайском авторынке.

Производство автомобиля налажено на китайском заводе, являющимся совместным предприятием FAW и Volkswagen. После обновления T-Roc может похвастать новыми габаритами. Теперь он стал заметно вытянутее.

Ездит кроссовер рна 1,4-литровом двигателе, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. Во всех вариантах доступен лишь передний привод, а вот уже в топовых версиях – полный.

Volkswagen T-Roc имеет круиз-контроль, до 10 подушек безопасности, 10,3-дюймовую приборную панель, светодиодную оптику, климат-контроль, функцию распознавания пешеходов, панорамную крышу и многое другое.

Обновленная версия кроссовера стоит от 1 миллиона 282 тысяч до 1 миллиона 845 миллионов рублей. Когда удлиненный Volkswagen T-Roc выйдет на мировой авторынок еще не известно.

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