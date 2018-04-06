Эксперты назвали ТОП-5 «чисто мужских» автомобилей

Эксперты составили очередной рейтинг автомобилей. На этот раз выбирали самые «брутальные» модели, которые идеально подойдут представителям сильного пола.

Итак, по мнению экспертов, самым «мужским» автомобилем является Rolls-Royce Phantom. Этот мощный автомобиль выделяется невысоким клиренсом, что придает ему немного спортивный вид. А в салоне присутствует отделка из красной кожи. Phantom оснащается двигателем, мощность которого составляет 570 лошадиных сил.

На второе место было решено поставить Mercedes-Benz GL-Class. Эксперты посчитали, что его агрессивный дизайн отлично подойдет именно для мужчин. Под капотом у автомобиля разместился 3,0-литровый двигатель мощностью в 250 лошадиных сил.

Бронза досталась BMW X6 благодаря его стильному оформлению и выделяющейся радиаторной решетки. Оснащен автомобиль 3,0-литровый, который имеет мощность в 350 или 400 лошадиных сил. X6 привлекает покупателей идеальным соотношением цены и качества.

Четвертое место отдали Mazda 3, так как он очень надежный, а это один из важнейших критериев, которым уделяют внимание мужчины. Замыкает ТОП-5 Bugatti Chiron. Об этом спорткаре, который способен разгоняться до «сотни» всего за 2,5 секунды, мечтает абсолютно каждый мужчина.