Составлен ТОП-10 старинных авто, которые с возрастом стали лучше

Старинные автомобили всегда обращали на себя внимание автолюбителей, так как они с возрастом становятся еще прекраснее. Такие машины всегда будут иметь хорошую востребованность, так это классика, а эксперты составили рейтинг старинных машин, которые с возрастом только улучшаются.

Прежде всего следует заострить свой взор на Cadillac Deville, который выпускался в течение 50 лет. Автомобили отличались отличным качеством и стилем, что обусловило их огромный спрос. Второе место досталось британскому Aston Martin DBS. Его выпускали с 1967 по 1972 года. Но в настоящее время машина представляет огромную ценность среди автомобилистов.

ТОП-3 закрывает Buick Riviera, обладающий шикарным внешним оформлением и производительностью. В ТОП-5 вошли Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette. Первый автомобиль хорошо ведет себя на дороге. Второй автомобиль и сегодня характеризуется привлекательной внешностью.