Представлен обновленный кроссовер Acura MDX

Японский премиальный бренд Acura, подконтрольный компании Honda, представил обновленную версию своего нового кроссовера Acura MDX. Новинка обзавелась только косметическими изменениями.

После рестайлинга премиальный кроссовер Acura MDX получил спортивные кресла и переработанную переднюю панель. Кроме этого, среди изменений можно отметить переделанную систему Старт/Стоп, которая влияет на скорость запуска двигателя.

Подкапотное пространство Acura MDX по-прежнему занимает 3,5-литровый мотор, выдающий 290 «лошадок». Не исключается и выход гибридной версии, которую оснастят 320-сильной установкой. Агрегаты в действие будут приводиться 9-ступенчатой АКПП. Традиционная и гибридная модификации обновленного кроссовера Acura MDX будут обустроены активной подвеской. Цены на новинку пока засекречены.