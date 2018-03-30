Представлен обновленный кроссовер Acura MDX

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Японский премиальный бренд Acura, подконтрольный компании Honda, представил обновленную версию своего нового кроссовера Acura MDX. Новинка обзавелась только косметическими изменениями.

После рестайлинга премиальный кроссовер Acura MDX получил спортивные кресла и переработанную переднюю панель. Кроме этого, среди изменений можно отметить переделанную систему Старт/Стоп, которая влияет на скорость запуска двигателя.

 

Подкапотное пространство Acura MDX по-прежнему занимает 3,5-литровый мотор, выдающий 290 «лошадок». Не исключается и выход гибридной версии, которую оснастят 320-сильной установкой. Агрегаты в действие будут приводиться 9-ступенчатой АКПП. Традиционная и гибридная модификации обновленного кроссовера Acura MDX будут обустроены активной подвеской. Цены на новинку пока засекречены.

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Автор - Дмитрий Павличко
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