Эксперты составили рейтинг самых лучших российских тюнинг-проектов

В мире становятся популярными такие тюнеры, которые серийное авто преобразовывают в неузнаваемые транспортные средства. Эксперты составили ТОП-5 таких машин, но только российского производства.

Первая позиция принадлежит проекту «К-1 ATTACK Рыжая». Московский умелец на базе марки K-1 создал автомобиль, который обустроен 3-литровым мотором и задним приводом. Такой бренд основал Дик Квентански. Авто получило множество восторгов от прохожих.

Следом в рейтинге расположился ГАЗ-12 ЗИМ, который построили в Сергиевом Посаде. Машину разработали на архитектуре BMW 745li E66, но внешность его представляла собой как российский ретромобиль. Под капот авто получило 4,5-литровый 333-сильный агрегат, который приводится в действие АКПП и системой заднего привода.

На третьей строке разместился ЗИЛ-130 by DrBroman’s place. Такой автомобиль собрали из Ford E250 и ЗИЛ-130. Машину оснастили 8,1-литровым бензиновым агрегатом с мощностью в 341 лошадиную силу. Мотор функционирует вместе с АКПП ALLINSON 1000. Первая пятерка представлена Honda Crosstour и хот-родом Street-Rod Победа V8. Первый преобразовали в Набережных Челнах в ГАЗ М-20»Победа». Внешность машины перетерпела изменения, а подкапотное пространство занимает 2,4-литровый 194-сильный бензиновый двигатель с передним приводом. Второе авто в кузове купе оснастили 8,2-литровым агрегатом с отдачей в 800 «лошадок», который работает с системой заднего привода.