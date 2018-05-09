В сеть просочились первые изображения нового BMW X6

В середине юля текущего года шпионы запечатлели на тестах новый баварский кроссовер BMW X6. Независимые дизайнеры сайта «Колеса.ру» представили свою визуализацию нового автомобиля.

В основу рендеров легли шпионские фотографии, на которых новый BMW X6 облачен в камуфляжную пленку. При просмотре фото можно увидеть, что новый BMW X6 обзаведется передней частью, выполненной в духе BMW X5. Автомобиль оснастят большой радиаторной решеткой и обширными воздухозаборниками, расположенными на переднем бампере. Наиболее значимые изменения произойдут в задней части кроссовера. Номерной знак передвинут на задний бампер, а стилистика задней половины нового BMW X6 будет соответствовать другим флагманам бренда.

Новый BMW X6 разработают на архитектуре MLB Evo. Технические параметры новинки пока засекречены, но по всей видимости, силовая линейка новинки будет соответствовать моторной гамме нового BMW X5. Премьера BMW X6 третьей генерации пройдет летом 2019 года.