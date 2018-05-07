Составлен ТОП-5 надежных и практичных внедорожников

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Специалисты провели мониторинг сегмента SUV на мировом авторынке. В результате исследований был составлен ТОП-5 внедорожников, которые отличаются высокой надежностью и практичностью.

Возглавил рейтинг Cadillac Escalade, который в России предлагают за 5 млн рублей. Премиальный внедорожник приводит в движение мотор объемом 6.2 литра с отдачей в 409 «лошадей». Модель имеет просторный и комфортный салон, легко поддается модификация, проста в обслуживании и является самой надежной по мнению владельцев.

Второе место досталось внедорожному пикапу Chevrolet Silverado. Авто отличается мощной силовой установкой, высокой грузоподъемностью, неприхотливостью, относительно низкой ценой и прочной подвеской, которая рассчитана даже для серьезного бездорожья. Тройку замкнул Nissan Navaraв кузове пикап.

Замыкают ТОП-5 надежных и практичных внедорожников Toyota Land Cruiser и Mitsubishi L200. Первая модель была признана самой надежной во всем мире, а вторая отличается доступностью, поскольку модель можно приобрести за 1,56 млн рублей.

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Автор - Татьяна Рязанская
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