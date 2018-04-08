Составлен ТОП из самых опасных видов тюнинга

Автомобилисты прибегают к тюнингу своих автомобилей для того, чтобы улучшить их или просто для привлечения внимания. Однако это может доставлять неудобства как самому владельцу автомобиля, так и окружающим.

Автоэксперты выделили три самых распространенных и опасных видов тюнинга. Итак, намеренное занижение автомобиля доставляет множество неудобств автомобилистам. Некоторые настолько увлекаются этой идеей, что делают свои машины настолько низкими, что те не могут даже лежачего полицейского проехать. А есть и такие автолюбители, которым нравится намеренно поднимать только переднюю часть автомобиля. Для того, чтобы добиться такого эффекта, они всячески облегчают автомобиль спереди, а сзади наоборот добавляют утяжеление. Но в результате этого ухудшается управление, а также видимость из-за приподнятой передней части.

Также очень опасна самостоятельная тонировка фонарей. Из-за этого окружающие автомобилисты не могут рассмотреть сигналы, свидетельствующие о поворотах или торможении.

Ну и последний опасный тюнинг - ксеноновые лампы. Они слишком яркие, что слепит автомобилистов, а это может привести к аварии.