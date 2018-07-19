В Nismo преобразовали электрокар Nissan Leaf

Сотрудники Nissan и Nismo осуществили новый проект по преобразования японского электрокара Nissan Leaf. Модель должна получить увеличенную дальность хода, а впервые информация о «заряженном» Nissan Leaf появилась на страницах специализированных изданий в минувшем году.

Сообщается, что электромобиль Nissan Leaf обзаведется эффективным обвесом, благодаря которому улучшатся аэродинамические параметры машины. Почти весь автомобиль получит ярко-красные мотивы и красные акценты в салоне автомобиля. Авто оснастили переработанной подвеской, тем самым улучшив управляемость электрокара.

Подкапотное пространство полностью электрического автомобиля Nissan Leaf занимает 150-сильный агрегат, который питается от 40-киловаттной аккумуляторной батареи. В настоящее время переделанный Nissan Leaf предложат только на домашнем рынке. Приедет ли обновленный электрокар в Россию пока неизвестно.