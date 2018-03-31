Honda обновила модель Civic Type R

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Инженеры японской машиностроительной компании Honda подвергли рестайлингу свою модель Honda Civic Type R. По словам представителей Honda, благодаря обновлению популярная модель получит новое оформление, которое соответствует новым стилистическим решениям марки.

Honda Civic Type R обзавелся только косметическими изменениями. Обновленный автомобиль снабдили переработанной радиаторной решеткой и пересмотренными бамперами. Салон новинки характеризуется новым мультимедийным центром. При обновлении машину обустроили новой подвеской, призванной улучшить управляемость.

 

Согласно инсайдерским данным, подкапотное пространство обновленного Honda Civic Type R будет занимать 2-литровый двигатель с производительностью 320 лошадиных сил. Вероятно, рестайлинговый Honda Civic Type R появится в продаже в 2019 году.

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Автор - Дмитрий Павличко
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