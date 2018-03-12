В России стартовали продажи Volkswagen Teramont

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил в России старт продаж нового внедорожника Teramont, который выпускаяют в США. Отмечается, что новинка является самым большим внедорожником в линейке производителя.

Volkswagen Teramont станет одним из конкурентов обновленного Touareg. При этом самый большой внедорожник бренда имеет ряд значительных преимуществ. Главным отличием новинки является практичность, которой инженеры уделили большое внимание.

В России Volkswagen Teramont доступен по цене от 3,6 млн рублей, что дешевле рестайлингового Touareg. Для РФ доступны модификации с силовыми установками объемом 2.0 и 3.6 литра, которые работают в паре с коробкой-автомат на восемь скоростей.

 

 

Салон внедорожника Teramont идеально продуман: цифровая приборная панель, эргономичные кресла, множество полок и углублений для мелочей. В базовой версии авто предлагают с тремя рядами кресел, которые имеют незначительные отличия в высоте. При этом все кресла рассчитаны на взрослых пассажиров.

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Автор - Татьяна Рязанская
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