Mercedes-Benz разработал конкурента Range Rover Sport

Немецкая компания Mercedes-Benz работает над созданием конкурента внедорожника Range Rover Sport. Ожидается, что новинка получит приставку GLG и будет сконструировано на архитектуре нового поколения GLE.

Несмотря на то, что конкурент Range Rover Sport от Mercedes-Benz будет построен на базе нового поколения GLE, пневмоподвеска внедорожника будет от GLS, а также он получит блокировку дифференциалов от G-Class.

В первую очередь авто разрабатывают как главного конкурента Range Rover Sport. Автоэксперты уверены, что новый внедорожник Mercedes-Benz GLG будет доступен в семиместном исполнении. Ожидается, что немецкий автопроизводитель представит угловатый внешний вид новинки.

Под капотом нового конкурента Range Rover Sport будут установлены двигатели на четыре, шесть и восемь цилиндров. Кроме того, ожидается и версия с гибридным силовым агрегатом, информации о полностью электрической версии пока нет. Когда состоится презентация и стартуют продажи авто, не известно.