Представлен ТОП-10 лучших «зеленых» автомобилей с пробегом

Сегодня, 17:38 \\ Авто/Мото

Британский портал What Car составил список лучших подержанных гибридных моделей и электрокаров.

Десятым в ТОП-10 стал BMW i8. Подзаряжающийся от розетки гибрид можно найти на вторичном рынке за 60-70 тысяч долларов. На девятой строчке рейтинга расположился Audi A3 e-tron, в подержанном видео продающийся за 20 тысяч долларов. Модель KIA Soul EV с пробегом продается за 25 тысяч долларов.

Седьмым в ТОП-10 оказался Toyota Prius, являющийся одним из первых массовых гибридов. Шестое место занимает Nissan Leaf. Последний в подержанном виде может иметь проблемы с аккумулятором, на что обращают внимание эксперты.

Пятым в ТОП-10 стал Opel Ampera, в подержанном виде предлагаемый за 18-20 тысяч долларов. Четвертую строчку рейтинга занял Volkswagen Golf GTE ценой от 20 тысяч долларов. Третьей в рейтинге оказалась Honda CR-Z ценой 6-7 тысяч долларов.

 

 

Второе место в ТОП-10 досталось модели BMW 330e ценой в 30 тысяч долларов. Лидером рейтинга признан Renault Zoe.

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