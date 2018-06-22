В Воронеже высмеяли транспортировку верблюда в прицепе

На страницах городских сообществ Воронежа появились фотографии с необычным пассажиром автомобиля. По дороге двигался автомобиль с прицепом, в котором находился верблюд.

Отмечается, что животное мирно ехало в прицепе и вполне хорошо себя там чувствовало. Воронежцы не смогли пройти мимо данной фотографии. Горожане высказали предположение, что животное накачали успокоительными средствами. Это привело к тому, что воронежцы начали переживать за судьбу животного, однако большая часть местных жителей положительно отреагировала на появление забавного фото и принялись даже подшучивать над ним.

Одни из пользователей интернета высказал мнение, что этими автолюбителями были арабы, так как они всегда с верблюдами. Другие предположили, что этот автомобиль принадлежит цирку шапито и они так транспортируют животных. Третьи пошутили, что это цыгане перешли с лошадей на верблюдов. Также появилось сообщение, что животное похитили из зверинца.