Седан LADA Granta лидирует в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в России

Специалисты подготовили ТОП-10 самых дешевых автомобилей на российском рынке, которые доступны по цене до 500 000 рублей. Большая часть машин в рейтинге представлена моделями отечественного автопроизводителя «АвтоВАЗ».

Самым доступным авто в России признана LADA Granta в кузове седан, которую предлагают за 409 900 рублей. В тройке также оказались Priora в кузове седан и лифтбэк Granta. В РФ модели доступны по цене от 424 900 и 434 900 тысяч рублей. Несмотря на то, что модели остаются лидерами, цена поднялась на 10 000 рублей в сравнении с январем.

На четвертой строчке с ценой в 459 900 рублей появилась самая дешевая иномарка - Brilliance H230. Пятое место досталось LADA Kalina в кузове хэтчбэк с ценником в 460 600 тысяч рублей. Далее в рейтинге дешевых авто в России оказался седан Datsun on-DO стоимостью в 461 000 рублей, за ним внедорожник LADA 4Х4, который доступен за 469 900 рублей с учетом скидки.

Восьмое место досталось седану LADA Kalina с ценником в 475 200 рублей, за ним Ravon R2 в кузове хэтчбэк и ценой в 489 000 рублей. Замыкает ТОП-10 самых дешевых автомобилей FAW Oley с ценником в 491 000 рублей.