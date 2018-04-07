Эксперты назвали самые быстрые автомобили с ценой менее 2 млн рублей

Сегодня, 15:06 \\ Авто/Мото

Многие автомобилисты не против бы приобрести скоростной автомобиль, но это не представляется возможным из-за высокой стоимости. Поэтому эксперты составили рейтинг наиболее быстрых машин по цене до 2 000 000 рублей.

Прежде всего стоит отметить немецкий Volkswagen Golf R, который обойдется в 1 676 000 рублей. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды. Второе место досталось Audi S3, за который придется выложить от 1 638 000 рублей. ТОП-3 закрывает Ford Focus ST, который стоит 1 600 000 рублей. До первой «сотни» авто берет разгон за 6,1 секунды.

 

 

 

В ТОП-5 вошли британский MINI John Cooper Works и испанский SEAT Leon Cupra. Первый разгоняется до первой «сотни» за 6,1 секунды и обходится в 1 955 000 рублей. Вторая машина стоит 30 700 евро и время разгона до первой «сотни» составляет 5,7 секунды. Топовый вариант хэтчбека из Испании обойдется в 34 100 евро.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

В интернет попало последнее тизерное изображение обновленного Porsche Macan

На 25 июля текущего года назначено официальное представление обновленного Porsche Macan. В преддверии мероприятия в сеть попало последнее тизерное изображение данной модели.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

«АвтоВАЗ» внедрит в LADA Granta «безвтыковый» мотор

Отечественные машиностроители уже пользовались подобной технологией, но позже отказались...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

В Воронеже возле ТЦ на Кольцовской под автомобилем провалился асфальт

Неприятный инцидент произошел сегодня в центре Воронежа. Около торгового центра,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ