Эксперты назвали самые быстрые автомобили с ценой менее 2 млн рублей

Многие автомобилисты не против бы приобрести скоростной автомобиль, но это не представляется возможным из-за высокой стоимости. Поэтому эксперты составили рейтинг наиболее быстрых машин по цене до 2 000 000 рублей.

Прежде всего стоит отметить немецкий Volkswagen Golf R, который обойдется в 1 676 000 рублей. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды. Второе место досталось Audi S3, за который придется выложить от 1 638 000 рублей. ТОП-3 закрывает Ford Focus ST, который стоит 1 600 000 рублей. До первой «сотни» авто берет разгон за 6,1 секунды.

В ТОП-5 вошли британский MINI John Cooper Works и испанский SEAT Leon Cupra. Первый разгоняется до первой «сотни» за 6,1 секунды и обходится в 1 955 000 рублей. Вторая машина стоит 30 700 евро и время разгона до первой «сотни» составляет 5,7 секунды. Топовый вариант хэтчбека из Испании обойдется в 34 100 евро.