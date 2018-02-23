На рынок выходит рестайлинговый минивэн SsangYong Korando Turismo

Корейская машиностроительная компания SsangYong объявил о старте продаж своего обновленного минивэна SsangYong Korando Turismo. Пока модель ориентирована на корейского потребителя, но в скором времени новинка должна приехать в Европу.

Рестайлинговый минивэн SsangYong Korando Turismo обзавелся пересмотренной передней частью, выполненной в духе SsangYong Rexton, переработанной светодиодной оптикой и переделанной решеткой радиатора. Салон новинки оборудовали современным мультимедийным центром с 7-дюймовым тачскрином. Помимо того, водитель может воспользоваться удобным рулем с системой подогрева и множество «горячих» клавиш. Система кругового обзора также подверглась рестайлингу.

Подкапотное пространство обновленного SsangYong Korando Turismo занимает 2,2-литровый дизель с производительностью в 178 «лошадок». Кроме него предусматривается 3,2-литровый бензиновый мотор, выдающий 220 «лошадок». Агрегаты приводятся в действие МКПП и АКПП с системами переднего и полного привода.

Клиенты смогут приобрести SsangYong Korando Turismo в двух специальных версиях. Первую назвали Outdoor Edition, которую снабдили дополнительным защитным обвесом и багажником на верху. Вторая модификация стала премиальной и характеризуется приподнятой крышей и улучшенной отделкой салона. Интерьер представлен мини-баром, аудиосистемой JBL и огромным телевизором. За SsangYong Korando Turismo придется отдать от 27 000 до 38 000 долларов.