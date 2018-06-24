Озвучен ТОП-4 наиболее популярных в России дизельных автомобилей

Разразившийся «дизельгейт» привел к тому, что европейцы начали отказываться от дизельных автомобилей. Но в России данный тип транспорта продолжает пользоваться популярностью, и потому эксперты озвучили ТОП-4 автомобилей с дизельными установками в РФ.

Первая позиция подготовленного рейтинга представлена французским кроссовером Renault Duster, который стоит от 986 000 рублей. Под капот автомобиль получил 1,5-литровый агрегат, который выдает 109 лошадиных сил.

На второй строке расположился Citroen C4, который обзавелся 1,6-литровым мотором с отдачей в 115 «лошадок». За такую машину придется выложить от 1 150 000 рублей.

ТОП-3 замыкается Peugeot 408, который обойдется от 1 190 000 рублей. Подкапотное пространство автомобиля занимает 1,6-литровой установкой с мощностью в 115 «лошадок». На последнюю строчку вышел Citroen C3 Aircross, который стоит 1 250 000 рублей. Машину обустроили 1,6-литровым дизелем с производительностью в 92 лошадиные силы.