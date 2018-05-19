Ателье ABT Sportsline выпустило колесные диски почти за 1 млн рублей

Специалисты тюнинговой компании ABT Sportsline вывели на рынок ограниченный тираж эксклюзивных колесных дисков ABT Aerowheel, которые предназначены для «заряженных» версий автомобилей. За такие диски придется отдать 11 690 евро или 857 000 - 1 000 000 рублей.

Колесными дисками ABT Aerowheel могут оснастить универсал Audi RS4 Avant и купе Audi RS5 Coupe, над дополнениями для которых трудились специалисты тюнера. ABT Aerowheel представляют собой колесные диски Sport GR размером 21 дюйм, обустроенные карбоновыми аэродинамическими щитками. Диски окрасили в золотистый оттенок Racing Gold.

Кроме того, такими дисками обзавелся гибридный универсал от ABT Audi RS6-E. Подкапотное пространство такого авто занимают 8-цилиндровый 4-литровый 730-сильный мотор и 288-сильный электродвигатель. Общая производительность установки составляет 1018 «лошадок».