Серийный электрокроссовер Mercedes-Benz EQC дебютирует 4 сентября‍

Сегодня, 08:17 \\ Авто/Мото

На конференции в Стокгольме, которая откроется 4 сентября текущего года, будет представлен полностью электрический немецкий кроссовер Mercedes-Benz EQC. Серийное производство новинки запланировано на 2019 год.

Основой для электрокара Mercedes-Benz EQC стал прототип Generation EQ, показанный в Париже в 2016 году. Автомобиль обзавелся двумя электромоторами общей производительностью в 402 «лошадки» и 70-киловаттной аккумуляторной батареей, обеспечивающей дальность хода электромобиля до 500 км. До первой «сотни» авто берет разгон за 5,0 секунд.

 

 

Инженеры бренда провели несколько тестов Mercedes-Benz EQC. Построенные специально 200 прототипов Mercedes-Benz EQC испытали при экстремальной жаре и холоде. Помимо работы двигателей, эксперты проверили функциональность и ряда других систем машины. Доберется ли новый Mercedes-Benz EQC до России, пока неизвестно.

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Автор - Дмитрий Павличко
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