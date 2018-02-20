Обновленный кроссовер Suzuki Vitara полностью рассекречен раньше срока

На просторах интернета появились фотографии обновленного японского кроссовера Suzuki Vitara, который предстал на фото без камуфляжа. Дебют новинки назначен на конец нынешнего года.

Стоит сказать, что последнее обновление Suzuki Vitara перетерпел в 2014 году. При просмотре фотографий можно заключить, что кроссовер получил косметические изменения. Новинка обзавелась переработанной радиаторной решеткой с клиньями как у Suzuki SX4, пересмотренным передним бампером и красными задними фонарями.

Вероятно, силовые параметры не перетерпят изменений. Подкапотное пространство обновленного Suzuki Vitara занимает 1,6-литровый двигатель с производительностью в 120 лошадиных сил. Помимо него предусматриваются 1,4-литровый турбодвигатель с отдачей 140 «лошадок» и 1,6-литровый 120-сильный дизельный агрегат. Они приводятся в действие 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП с полным и передним приводом.

Согласно предварительной информации, премьера рестайлингового Suzuki Vitara может пройти осенью на Парижском автосалоне. До России новинка доберется еще в 2018 году.