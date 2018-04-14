Канадец сменил пол ради экономии на автостраховке

Предприимчивый парень воспользовался лазейкой в системе страхования транспорта, чтобы существенно сэкономить.

23-летний житель канадской провинции Альберта по имени Дэвид решил оформить страховку на свой Chevrolet Cruze. Выяснилось, что парню придется платить 4 500 долларов ежегодно, что его сильно расстроило, ведь такие деньги ему не по карману. Парень поинтересовался, сколько стоит страховка для женщин, и оказалось, что ее стоимость на 1 100 долларов меньше.

Дэвид признал, что разозлился, когда узнал, что для женщин страховка дешевле, чем для мужчин. Канадец попросил страховщиков изменить его пол в полисе на женский, но ему отказали. Парень решил не сдаваться, и сменил свой пол в ID-карте, благодаря чему может экономить по 91 доллару в месяц на страховке.

Канадец рассказал, что изначально ему пришлось сменить пол в свидетельстве о рождении и в водительском удостоверении. Для этого врач выдал парню специальную справку, на основании которой можно изменять пол в документах.

Далее Дэвиду прислали по почте новые документы со смененным полом, с которыми парень пошел страховать свой автомобиль, и добился своего. Канадец подчеркивает, что является 100-процентрым мужчиной, и не намерен физически становиться женщиной, а пол сменил исключительно ради экономии на страховке.

Статистика показывает, что водители мужского пола возрастом до 25 лет в Канаде чаще женщин попадают в ДТП. Поэтому страховка обходится им дороже.