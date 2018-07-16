В России появится более мощный вариант кроссовера Geely Atlas

Китайская компания Geely может начать поставлять в Россию кроссовер Atlas с новым более мощным двигателем. Новая версия модели сможет составить конкуренцию автомобилям от Haval.

Весной на российский рынок вышел кроссовер Geely Atlas, который пока доступен исключительно с атмосферными моторами под капотом. Уже осенью россияне смогут приобрести новую модификацию с 1,8-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем с непосредственным впрыском топлива.

Отметим, что у себя на родине кроссовер уже предлагается с 1.8 T-GDI, его отдача может составлять 163 или 184 лошадиные силы. На выбор доступны 6-ступенчатая «механика» или 6АКПП производства австралийской фирмы DSI, которую Geely выкупила несколько лет назад. В качестве опции для модели можно заказать полный привод.

До России доберётся 184-сильный вариант исполнения Geely Atlas. Не исключено, что турбомотор заменит один из «атмосферников». Сборку кроссовера организуют в белорусском Жодино.

Пока производитель не называл цен на новую версию для РФ, однако ожидается, что она окажется дороже тех, что уже доступны на рынке. Дело в том, что помимо силовой установки новый Geely Atlas будет отличаться расширенным оснащением.