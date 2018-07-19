«АвтоВАЗ» внедрит в LADA Granta «безвтыковый» мотор

Сегодня, 18:20 \\ Авто/Мото

Отечественные машиностроители уже пользовались подобной технологией, но позже отказались от нее. Теперь же производитель решил вернуть ее в строй.

«АвтоВАЗ» сообщил, что будет модернизировать существующую линейку моторов. Отечественные машиностроители намерены внедрить в свои двигатели новые поршни с выборками под клапаны в днище. Такое решение исключит критические повреждения в случае обрыва ремня газораспределительного механизма.

В прошлом «АвтоВАЗ» использовал подобную технологию, однако когда 8-клапанный мотор ВАЗ-11183 претерпел модернизацию и получил облегченную шатунно-поршневую группу, агрегат не мог больше гарантировать сохранность клапанов при обрыве ремня ГРМ.

 

 

Теперь CARscope.ru сообщает, что «АвтоВАЗ» вернет в строй так называемые «безвтыковые» моторы. Поставщик отечественного автогиганта, компания Federal Mogul, освоила выпуск поршней с выборками. Согласно слухам, первой моделью компании «АвтоВАЗ», которая получит «безвтыковый» двигатель, станет обновленная LADA Granta.

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