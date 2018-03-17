Представительство Volkswagen в России начало поставки в Казахстан

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Российский офис Volkswagen стал официально поставлять на казахстанский рынок легковые и LCV-автомобили. Об этом сообщают представители немецкой компании.

Ранее роль официального поставщика выполняла фирма Mercur Auto, которая также остаётся официальным дилером марки Volkswagen в трёх казахстанских городах, а именно в Алматы, Атырау и Астане. Как отметил Андрей Гордасевич, официальный представитель бренда в РФ, изменение схемы поставок в Казахстан обусловлено стратегией производителя по развитию региональных авторынков.
Компания планирует организовать поставки машин и запчастей с заводов Volkswagen в Европе и России в ближайшем будущем. Пока в Казахстане автомобили данной марки предлагают шесть дилеров: уже упомянутый Mercur Auto, AutoDom Motors, AutoMir Center и Eurasia Motor Zhaik.

Напомним, за минувший год жители этой страны приобрели 1 500 автомобилей Volkswagen без пробега, тогда как в 2016 году продажи почти достигали 2 000 машин.

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