Представительство Volkswagen в России начало поставки в Казахстан

Российский офис Volkswagen стал официально поставлять на казахстанский рынок легковые и LCV-автомобили. Об этом сообщают представители немецкой компании.

Ранее роль официального поставщика выполняла фирма Mercur Auto, которая также остаётся официальным дилером марки Volkswagen в трёх казахстанских городах, а именно в Алматы, Атырау и Астане. Как отметил Андрей Гордасевич, официальный представитель бренда в РФ, изменение схемы поставок в Казахстан обусловлено стратегией производителя по развитию региональных авторынков.

Компания планирует организовать поставки машин и запчастей с заводов Volkswagen в Европе и России в ближайшем будущем. Пока в Казахстане автомобили данной марки предлагают шесть дилеров: уже упомянутый Mercur Auto, AutoDom Motors, AutoMir Center и Eurasia Motor Zhaik.

Напомним, за минувший год жители этой страны приобрели 1 500 автомобилей Volkswagen без пробега, тогда как в 2016 году продажи почти достигали 2 000 машин.