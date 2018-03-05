Треть российских автомобилистов экономят и ремонтируют машины самостоятельно

Сегодня, 16:09 \\ Авто/Мото

В России был проведен опрос, который позволил экспертам понять, сколько жителей РФ делают ремонт своих автомобилей, не прибегая к услугам мастера.

«АВТОСТАТ» озвучил результаты июньского опроса, проведенного в России. В исследовании приняли участие 6 000 жителей страны, владеющих транспортом. Изыскание показало, что 33% респондентов ремонтируют негарантийные машины самостоятельно или обращаются за помощью к знакомым мастерам.

Опрос показал, что российские автомобилисты чаще всего самостоятельно заменяют в транспорте масло, и проводят для него плановые технические мероприятия. Работы, связанные с трансмиссией, электрикой, ходовой частью, кондиционером и другими системами автовладельцы предпочитают доверить частным мастерам. 60% респондентов отдают предпочтение частным мастерам из-за выгодного ценника на услуги, и качества их предоставления. 20% опрошенных доверяют механикам, к которым обращаются. 10% россиян уверены в высокой квалификации мастеров.

Исследование также показало, что 30% жителей России отдают предпочтение самостоятельному обслуживанию своего транспорта, так как это позволяет экономить средства. 17% респондентов заявили, что самостоятельный ремонт доставляет им удовольствие. 16% россиян заявили, что вовсе никому не доверяют свой транспорт, и потому сами обслуживают и ремонтируют его.

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