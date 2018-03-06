В Воронеже возле ТЦ на Кольцовской под автомобилем провалился асфальт

Неприятный инцидент произошел сегодня в центре Воронежа. Около торгового центра, находящегося на улице Кольцовской, провалился асфальт вместо со стоящей на нем машиной.

Припаркованная LADA Kalina угодила в яму из-за провалившегося асфальта. О том, узнали ли о происшествии дорожники, пока информации нет. Фотографии инцидента были опубликованы в сообществе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи, вместо того, чтобы посочувствовать владельцу легковушки, начали подшучивать над автомобилем. Они писали, что «Лада» такая тяжелая, что даже асфальт под ней ломается.

Добавим, что подобные случаи не редкость на дорогах Воронежа. Так, в мае возле школы №48 яма в асфальте образовалась прямо на пешеходном переходе. Дорожники довольно быстро среагировали на проблему и починили дорогу.