Новый компакт-кросс KIA KX1 отправился в производство

Выпуск автомобиля налажен на совместном предприятии южнокорейской марки с Dongfeng, расположенном в Китае.

KIA KX1 представляет адаптированную под китайский рынок паркетник Stonic. Последний продается в Южной Корее и Европе. Внешне версия машины для КНР отличается от «донора» накладкой на переднем бампере, другими боковыми зеркалами и фонарями несколько иной формы. В максимальной сборке модель KIA KX1 имеет ДХО на светодиодах в форме бумеранга вместо противотуманных огней. Также новинка получила два выхлопных патрубка.

Компакт-кросс KIA KX1 имеет на передней панели тачскрин мультимедийной системы (в Stonic используется «парящий» экран). Также, если рассматривать салон новинки, она отличается от «донора» круглыми дефлекторами обдува, новым центральным тоннелем, иным рулем и другим блоком управления «климатом».

Габаритами новый KIA KX1 несколько уступает модели Stonic: 4100(-40)х1735(-25)х1503(-17)мм при колесной базе в 2570(-10)мм. Силовую линейку компакт-кросса представит только один агрегат 1.4 тягой 95 или 100 л.с., работающий как с МКПП, так и с АКПП. При этом, европейская версия Stonic продается моторами от 1.0 до 1.6 в четырех бензиновых и дизельных вариациях. На корейском рынке тоже предлагаются бензиновая и дизельная версии паркетника.

Китайские продажи KIA KX1 начнутся в августе, но ценник автомобиля пока не озвучивается. Известно, что новинка станет самым дешевым SUV марки в КНР. Сейчас таковым является KX3, предлагаемый китайцам по цене от 116 800 юаней (1 095 000 рублей).