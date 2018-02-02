Начались продажи китайского кроссовера SWM G01 с итальянским дизайном

Компания SWM Motors, которой владеют китайский Brilliance и Shineray Motorcycle, сообщила о запуске продаж нового кроссовера SWM G01. Любопытно, что дизайн этой модели полностью разрабатывался в Италии, презентация новинки прошла весной в Милане.

В модельной линейке марки SWM уже есть два кроссовера: X3 и X7, однако G01 получился совершенно непохожим на «старших» собратьев. Машина приводится в движение 1,5-литровым наддувным мотором мощностью 156 лошадиных сил. С ним в паре может работать 6-скоростная механическая или автоматическая КПП. «Паркетник» не получил полноприводной модификации.

В перечень оснащения нового SWM G01 вошли цифровая приборная панель, система кругового видеообзора, панорамная крыша, кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, система мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, электронный ручной тормоз, функция мониторинга давления в шинах и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Уже сегодня китайские автолюбители могут заказать SWM G01 в десяти комплектациях. Цены на автомобиль колеблются от 79 900 до 152 000 юаней (около 741 000-1 410 000 рублей).