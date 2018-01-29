Спрос на автомобили класса «А» в России вырос на 64% за первое полугодие

Сегодня, 07:46 \\ Авто/Мото

Продажи машин сегмента «А» на российском рынке в январе-июне составили 2 600 единиц, что на 64,2% больше прошлогоднего результата. Об этом пишет аналитический портал «АВТОСТАТ».

Среди авто особо малого класса наибольшей популярностью у россиян пользуется модель KIA Picanto, которая нашла 2 100 покупателей за отчётный период (+74,7%). Продажи Smart ForTwo выросли почти вдвое и составили 425 авто, что позволило модели расположиться на второй строчке рейтинга.

«Бронзой» довольствуется Smart ForFour, который за первое полугодие нашёл 101 покупателя (-21,7%). При анализе данных АЕБ специалисты агентства «АВТОСТАТ» выявили, что роста продаж в этом сегменте авторынка не было в течение последних лет.

В конце 2015 доля такого класса машин сократилась с 0,5 до 0,3%. На сегодняшний день доля остаётся прежней, хотя спрос на маленькие автомобили в России постепенно начал расти. Так, в июне количество реализованных авто А-класса достигло 686, тогда как в январе продажи составляли всего 198 единиц.

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