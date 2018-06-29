Начались продажи Honda Fit в роскошной версии Modulo Style

Компактвэн получил тюнинг-пакет, который делает внешность и внутреннее пространство автомобиля привлекательнее. Озвучены подробности новинки и ее ценники.

Японские машиностроители вывели на внутренний рынок компактвэн Honda Fit в роскошной версии Modulo Style. Данный тюнинг-пакет предусматривает установку на машину модернизированного переднего бампера, противотуманных огней на светодиодах, уникальных легкосплавных колесных дисков размерностью 15 дюймов. Салон новинки наделен кожаными креслами, рулевым колесом с кожаной оплеткой, металлическими накладками на педали, а также черной крышей.

Компактвэн Honda Fit с пакетом Modulo Style имеет только визуальные преобразования. Для желающих получить технические изменения, существует комплект Modulo X.

Силовую линейку компактвэна Honda Fit представляют бензиновые агрегаты 1.3 и 1.5 производительностью 100 и 132 л.с. соответственно. Они сочетаются с МКПП и бесступенчатым вариатором.

Honda Fit Modulo Style с агрегатом 1.3 продается за 1 890 000 иен (1 075 000 рублей). Гибридный компактвэн предлагается за 2 257 200 иен (1 288 000 рублей).