Ford Ranger Raptor лишился бензинового мотора

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Отныне один из самых ярких пикапов современности будет продаваться с дизельным агрегатом.

Американские машиностроители приняли решение убрать из силовой линейки пикапа Ford Ranger Raptor 2,7-литровый бензиновый агрегат V6 семейства EcoBoost. По словам представителей марки Ford, автомобиль предлагается на 200 рынках мира, и на 99% из них потребитель заинтересован в дизельной версии транспортного средства. Уточним, что версия пикапа Ford Ranger Raptor на «тяжелом» топливе, оснащается турбированным агрегатом 2.4, производительность которого составляет 211 л.с./500 Нм.

Ранее сообщалось о новой версии пикапа Ford F-150 под названием Limited. Производительность ее силовой установки 3.5 V6 EcoBoost увеличена с 375 до 450 л.с./692 Нм. Такими же характеристиками может похвастаться «хардкорная» модификация «Раптора».

 

 

 

Для Ford F-150 Limited предусмотрена двухцветная кожаная отделка салона, кресла с массажем и вентиляцией. Кроме того, машина имеет рулевое колесо с подогревом. Также автомобиль оснащен круиз-контролем, системами экстренного торможения и автоматической парковки, камерой кругового обзора, «звуком» Harman и так далее.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В интернет попало последнее тизерное изображение обновленного Porsche Macan

На 25 июля текущего года назначено официальное представление обновленного Porsche Macan. В преддверии мероприятия в сеть попало последнее тизерное изображение данной модели.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Новые Mercedes-Benz GLE и CLS оснастят новыми фарами

Недавно на гоночной трассе провели тесты закамуфлированных прототипов новых Mercedes-Benz...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

На продажу выставлен уникальный суперкар Шумахера

Согласно информации, обнародованной в интернете, на продажу выставлен эксклюзивный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ