Ford Ranger Raptor лишился бензинового мотора

Отныне один из самых ярких пикапов современности будет продаваться с дизельным агрегатом.

Американские машиностроители приняли решение убрать из силовой линейки пикапа Ford Ranger Raptor 2,7-литровый бензиновый агрегат V6 семейства EcoBoost. По словам представителей марки Ford, автомобиль предлагается на 200 рынках мира, и на 99% из них потребитель заинтересован в дизельной версии транспортного средства. Уточним, что версия пикапа Ford Ranger Raptor на «тяжелом» топливе, оснащается турбированным агрегатом 2.4, производительность которого составляет 211 л.с./500 Нм.

Ранее сообщалось о новой версии пикапа Ford F-150 под названием Limited. Производительность ее силовой установки 3.5 V6 EcoBoost увеличена с 375 до 450 л.с./692 Нм. Такими же характеристиками может похвастаться «хардкорная» модификация «Раптора».

Для Ford F-150 Limited предусмотрена двухцветная кожаная отделка салона, кресла с массажем и вентиляцией. Кроме того, машина имеет рулевое колесо с подогревом. Также автомобиль оснащен круиз-контролем, системами экстренного торможения и автоматической парковки, камерой кругового обзора, «звуком» Harman и так далее.