В Москве может появиться каршеринг для инвалидов

Сегодня, 00:30 \\ Авто/Мото

Заместитель директора Московского департамента транспорта Дмитрий Пронин заявил, что возможно система каршеринга станет адаптированной для лиц с ограниченными возможностями. Люди с инвалидностью - полноценные члены общества, но которые, к сожалению, не могут пользоваться всеми благами жизни в России.

 Например, до сих пор остаётся актуальной проблема отсутствия парапетов в общественных заведениях. Людям с ограниченными возможностями сложно добираться до места назначения общественным транспортом, не у всех есть возможность приобрести автомобиль. Главной причиной, почему инвалид не может взять машину в аренду не -адаптированный транспорт. Власти города не планирует менять систему для людей с ограниченными возможностями, но они не исключают, что если каршеринг будет пользоваться популярностью среди инвалидов, то компании, предоставляющие услуги аренды, пойдут на встречу, и переоборудуют транспорт. Сейчас в Москве каршерингом занимаются 15 фирм, суммарное количество автомобилей превышает 10 тысяч. Предоставляемый транспорт различных марок, но 85% транспортных средств российского производства. Чаще всего арендуют личный транспорт мужчины возрастом 31-35 лет.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Лисичкина
Главное за неделю

В интернет попало последнее тизерное изображение обновленного Porsche Macan

На 25 июля текущего года назначено официальное представление обновленного Porsche Macan. В преддверии мероприятия в сеть попало последнее тизерное изображение данной модели.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Новые Mercedes-Benz GLE и CLS оснастят новыми фарами

Недавно на гоночной трассе провели тесты закамуфлированных прототипов новых Mercedes-Benz...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

На продажу выставлен уникальный суперкар Шумахера

Согласно информации, обнародованной в интернете, на продажу выставлен эксклюзивный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ