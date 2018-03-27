В Москве может появиться каршеринг для инвалидов

Заместитель директора Московского департамента транспорта Дмитрий Пронин заявил, что возможно система каршеринга станет адаптированной для лиц с ограниченными возможностями. Люди с инвалидностью - полноценные члены общества, но которые, к сожалению, не могут пользоваться всеми благами жизни в России.

Например, до сих пор остаётся актуальной проблема отсутствия парапетов в общественных заведениях. Людям с ограниченными возможностями сложно добираться до места назначения общественным транспортом, не у всех есть возможность приобрести автомобиль. Главной причиной, почему инвалид не может взять машину в аренду не -адаптированный транспорт. Власти города не планирует менять систему для людей с ограниченными возможностями, но они не исключают, что если каршеринг будет пользоваться популярностью среди инвалидов, то компании, предоставляющие услуги аренды, пойдут на встречу, и переоборудуют транспорт. Сейчас в Москве каршерингом занимаются 15 фирм, суммарное количество автомобилей превышает 10 тысяч. Предоставляемый транспорт различных марок, но 85% транспортных средств российского производства. Чаще всего арендуют личный транспорт мужчины возрастом 31-35 лет.