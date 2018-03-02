BMW анонсировал презентацию новой модели в августе

В конце августа в Калифорнии пройдёт автосалон Monterey Car Week. Скорее всего, именно там наконец дебютирует новый родстер BMW Z4.

Японская Toyota совсем недавно в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде презентовала ближайшего «родственника» немецкого спорткара – Supra. При этом представители BMW намекнули, что собираются привезти на автошоу в Калифорнии новый автомобиль. Правда, в компании не стали уточнять, какую именно модель планируется презентовать, пообещав раскрыть эту информацию ближе к пресс-конференции.

«Достаточно сказать, что эта новая модель, безусловно, будет эмоциональным дополнением к текущему модельному ряду BMW», – сказано в недавнем заявлении немецкого автопроизводителя.

К настоящему моменту автолюбители могли видеть множество шпионских фото, тизеров и патентных изображений нового родстера. Также в июне компания выпустила видеотизер с замаскированным Z4 M40i. Известно, что такой автомобиль оснастят «чрезвычайно мощным» рядным мотором с шестью цилиндрами, рабочий объём которого достигает 3,0 л.

Новинка также может обзавестись версией с 2,0-литровой «турбочетвёркой». Аналогичный двигатель, скорее всего, станет доступе и для Toyota Supra.

Отметим, что BMW также готовится к скорым премьерам M850i Coupe и Concept M8 Gran Coupe, которые войдут в новую флагманскую линейку моделей 8 Series.